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Російські військові візьмуть участь в параді до Дня Незалежності Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Піший і механізований розрахунки російських військових прибули для участі в параді до Дня Незалежності Білорусі. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Міноборони, передає УНН.

Російські військові візьмуть участь в параді до Дня Незалежності Білорусі

“Сьогодні для участі в параді військ Мінського гарнізону в ознаменування Дня Незалежності Білорусі прибули піший і механізований парадні розрахунки Західного військового округу збройних сил Росії. Піший парадний розрахунок представлений особовим складом гвардійської Кантемирівської танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії”, — йдеться в повідомленні.

Також в складі російської механізованої колони пройдуть оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер” і бронетранспортери БТР-82А.

Крім того, в повітряному параді візьмуть участь прибулі напередодні розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 від бригади армійської авіації Західного військового округу.

Повідомляється, що 300 військовослужбовців РФ 3 липня візьмуть участь в параді до Дня Незалежності Білорусі. Також запрошені представники військ ще семи іноземних держав, вони будуть представлені парадними розрахунками і знаменні групи.

Нагадаємо, Лукашенко пояснив свою відсутність на параді з нагоди Дня Перемоги в Москві.

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