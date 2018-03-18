У Росії завершили голосування за президента
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Голосування за президента Росії завершилися о 21.00 за російським часом (20.00 за Києвом), передає УНН.
Явка виборців на президентських виборах в Росії склала 59,5% до 19.30 за московським часом.
За результатами опитувань, на виході з виборчих дільниць, Володимир Путін набрав на виборах президента Росії більше 70% голосів.
З'явилися перші дані екзит-полів, за їхніми даними, Володимир Путін набирає 76,3%, другим гонку завершує Павло Грудінін (КПРФ) - 11,9%. На третьому місці - Володимир Жириновський (ЛДПР) з 5,9%. Ксенія Собчак, за очікуваннями ФОМ, набирає 1,8%.
ВЦВГД призводить трохи інші дані, за ними Путін повинен набрати 73,9%, Грудінін - 11,2%, Жириновський - 6,7%.
В цілому процес голосування в Росії тривав 22 години. Виборчі дільниці були відкриті з 8:00 до 20:00 за місцевим часом. Першим починає голосувати Камчатський край, останнім - Калінінградська область.
Після завершення голосування на всіх ділянках починається трансляція перших результатів.
Наразі 97 027 ділянок уже закриті.
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Нагадаємо, у виборчому бюлетені було 8 кандидатів, що претендують на пост президента Росії. Серед них самовисуванець — чинний президент Володимир Путін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, бізнес-омбудсмен і голова “Партії Роста” Борис Титов, кандидат від “Громадянської ініціативи” Ксенія Собчак, кандидат від “Комуністів Росії” Максим Сурайкін, кандидат від “Російського загальнонародного союзу” Сергій Бабурін і лідер “Яблука” Григорій Явлінський.
Слід зазначити, що це максимальна кількість кандидатів з 2000 року, коли за пост президента боролися сім осіб.
За даними на 1 січня 2018 року, Центрвиборчком РФ зареєстрував 110 млн 858 тис. 228 виборців, у тому числі в Росії 108 млн 968 тис. 869 осіб, а за її межами — 1 млн 889 тис. 359. На виборах 2012 року були зареєстровані 109 млн 860 тис. 331 виборців.