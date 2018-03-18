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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12499 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17270 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63411 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74096 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101874 просмотра

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10 марта, 06:48 • 109114 просмотра

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10 марта, 00:20 • 116516 просмотра

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В России завершили голосования за президента

В России завершили голосования за президента

Киев  •  УНН

 • 16710 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Выборы президента России завершились в 21.00 по российскому времени (20.00 по Киеву), передает УНН.

Явка избирателей на президентских выборах в России составила 59,5% к 19.30 по московскому времени.

По результатам опросов на выходе с избирательных участков Владимир Путин набрал на выборах президента России более 70% голосов.

Появились первые данные экзит-поллов, по их данным, Владимир Путин набирает 76,3%, вторым гонку завершает Павел Грудинин (КПРФ) — 11,9%. На третьем месте — Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,9%. Ксения Собчак, по ожиданиям ФОМа, набирает 1,8%.

ВЦИОМ приводит чуть-чуть другие данные, по ним Путин должен набрать 73,9%, Грудинин — 11,2%, Жириновский — 6,7%.

В целом процесс голосования в России продолжался 22 часов. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первым начинает голосовать Камчатский край, последним - Калининградская область.

После завершения голосования на всех участках начинается трансляция первых результатов.

Сейчас 97 027 участков уже закрыты.

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Напомним, в избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента России. Среди них самовыдвиженец - действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и глава "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Русского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Следует отметить, что это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.

По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком РФ зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами - 1 млн 889 тыс. 359 человек. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 млн 860 тыс. 331 избирателей.

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