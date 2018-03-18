В России завершили голосования за президента
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Выборы президента России завершились в 21.00 по российскому времени (20.00 по Киеву), передает УНН.
Явка избирателей на президентских выборах в России составила 59,5% к 19.30 по московскому времени.
По результатам опросов на выходе с избирательных участков Владимир Путин набрал на выборах президента России более 70% голосов.
Появились первые данные экзит-поллов, по их данным, Владимир Путин набирает 76,3%, вторым гонку завершает Павел Грудинин (КПРФ) — 11,9%. На третьем месте — Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,9%. Ксения Собчак, по ожиданиям ФОМа, набирает 1,8%.
ВЦИОМ приводит чуть-чуть другие данные, по ним Путин должен набрать 73,9%, Грудинин — 11,2%, Жириновский — 6,7%.
В целом процесс голосования в России продолжался 22 часов. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Первым начинает голосовать Камчатский край, последним - Калининградская область.
После завершения голосования на всех участках начинается трансляция первых результатов.
Сейчас 97 027 участков уже закрыты.
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Напомним, в избирательном бюллетене было 8 кандидатов, претендующих на пост президента России. Среди них самовыдвиженец - действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и глава "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Русского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Следует отметить, что это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.
По данным на 1 января 2018 года, Центризбирком РФ зарегистрировал 110 млн 858 тыс. 228 избирателей, в том числе в России 108 млн 968 тыс. 869 человек, а за ее пределами - 1 млн 889 тыс. 359 человек. На выборах 2012 года были зарегистрированы 109 млн 860 тыс. 331 избирателей.