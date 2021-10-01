Російські прикордонники заявили про черги вантажівок на виїзд до України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Черга з вантажних автомобілів утворилася перед багатостороннім пунктом пропуску в Білгородській області для виїзду з Росії в Україну. Причина черги, як заявили в РФ, в “нерівномірному прийомі машин суміжної стороною”, повідомили в п’ятницю журналістам у пресслужбі Бєлгородської митниці, пише УНН.
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“Перед багатостороннім автомобільним пунктом пропуску Гоптівка Бєлгородської митниці утворилося черга вантажних транспортних засобів на виїзд з Росії. Причина скупчення вантажівок — нерівномірний прийом машин суміжної стороною. З 7.00 до 10.00 годин 1 жовтня машини Українською стороною не приймалися. На поточний момент пропуск транспортних засобів на багатостороннім автомобільним пунктом пропуску Гоптівка (Україна) йде в мінімальному обсязі, що сприяє збільшенню черги”, — заявили у пресслужбі.
Станом на 9 годину зібралося близько 175 машин. За добу з 30 вересня по 1 жовтня виїхало 142 машини — це в межах пропускної спроможності пункту пропуску (144 машини — середньодобова пропускна здатність).
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У Луганській області троє чоловіків намагалися через український кордон перевезти до 450 кілограм французьких устриць — продукцію мали збувати в московські ресторани.