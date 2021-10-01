Російські прикордонники заявили про черги вантажівок на виїзд до України

Деталі

“Перед багатостороннім автомобільним пунктом пропуску Гоптівка Бєлгородської митниці утворилося черга вантажних транспортних засобів на виїзд з Росії. Причина скупчення вантажівок — нерівномірний прийом машин суміжної стороною. З 7.00 до 10.00 годин 1 жовтня машини Українською стороною не приймалися. На поточний момент пропуск транспортних засобів на багатостороннім автомобільним пунктом пропуску Гоптівка (Україна) йде в мінімальному обсязі, що сприяє збільшенню черги”, — заявили у пресслужбі.

Станом на 9 годину зібралося близько 175 машин. За добу з 30 вересня по 1 жовтня виїхало 142 машини — це в межах пропускної спроможності пункту пропуску (144 машини — середньодобова пропускна здатність).

Доповнення

У Луганській області троє чоловіків намагалися через український кордон перевезти до 450 кілограм французьких устриць — продукцію мали збувати в московські ресторани.