Російські окупанти обстріляли Нікопольський район
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
Деталі
Євтушенко зазначив, що друга половина дня минула під залпи ствольної артилерії армії рф. Вони здійснили вогневе ураження територій Марганецької та Мирівської ТГ. Є незначні руйнування. Попередньо — люди не постраждали.
В межах інших територій району день минув без надзвичайних ситуацій, додав голова Нікопольської РВА.
Цитата
“Цю ніч прошу жителів прибережних територій провести в сховищі, або скористатися правилом двох стін”, — зазначив він.
Доповнення
“Життя продовжується. В населених пунктах району народжуються немовлята, працюють комунальні служби, на місцях „прильотів“ поруч з будинками люди допомагають одне одному. Район продовжує жити не дивлячись на терор цивільного населення з боку армії рф. Щиро бажаю вам тихої ночі, а ворогам справедливого покарання. Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо”, — наголосив Євтушенко.