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Российские оккупанты обстреляли Никопольский район

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Российские оккупанты сегодня из ствольной артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

Детали

Евтушенко отметил, что вторая половина дня прошла под залпы ствольной артиллерии армии рф. Они произвели огненное поражение территорий Марганецкой и Мировской ТГ. Есть незначительные разрушения. Предварительно — люди не пострадали.

В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций, добавил глава Никопольской РВА.

Цитата

“Эту ночь прошу жителей прибрежных территорий провести в укрытии, или воспользоваться правилом двух стен”, — отметил он.

Дополнение

“Жизнь продолжается. В населенных пунктах района рождаются младенцы, работают коммунальные службы, на местах „прилетов“ рядом с домами люди помогают друг другу. Район продолжает жить не смотря на террор гражданского населения со стороны армии рф. Искренне желаю вам в тихую ночь, а врагам справедливого наказания. Выстоим. Победим. Отстроим”, — подчеркнул Евтушенко.

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