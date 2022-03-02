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Російські окупанти не дають евакуювати мирне населення - Монастирський

Російські окупанти не дають евакуювати мирне населення - Монастирський

Київ • УНН

 • 165721 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що ворог не дає евакуювати мирне населення, повідомляє УНН.

Цитата

"Через російську агресію лише на сході України десятки тисяч людей залишилися без світла та їжі – ворог не дає евакуювати місцеве населення!!!

Нині складна гуманітарна ситуація на сході держави. Особливо гостро стоїть питання евакуації людей із міст Волноваха, Сартана, Таланівка, де тривають активні бойові дії", - повідомив міністр.

За словами Монастирського, Наразі Україна застосовує всі можливі міжнародні інструменти.

"Уряд уже створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика з передачі гуманітарних вантажів до міст, які їх найбільше потребують", - розповів очільник МВС про шляхи розв’язання ситуації.

Він також наголосив, що ворог буде нести відповідальність за кожен свій злочин проти українського народу, тому наразі ретельно документуються всі наслідки злочинних дій путінської армії.

"Нашими очима для всього світу є журналісти провідних міжнародних медіа, за що їм велика вдячність.

Рятувальники супроводжують їх у зони надзвичайних подій, уражені обстрілами російських військ у Києві та інших містах.

Представники мас-медіа бачать все — й артилерійський обстріл дитячої лікарні "Охматдит", і понівечені житлові будинки, і спалені внаслідок обстрілів складські будівлі, і всі інші уражені або знищені ворогом об’єкти. Бачать наших дітей у бомбосховищах.

Але найголовніше – вони бачать, які ми сильні та незламні", - заявив міністр, та додав, що "кожен українець сьогодні – воїн".

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