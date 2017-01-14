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Російське командування заборонило своїм військоим виїздити із окупованого Донбасу - розвідка

Київ • УНН

 • 12089 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Російське командування на Донбасі заборонило військовослужбовцям 1 і 2 АК ЗС РФ залишати окуповані території і виїжджати до Росії. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає УНН.

Як відзначили у прес-службі розвідки, російське окупаційне командування продовжує заходи щодо зниження рівня неукомплектованості особовим складом та упередження випадків дезертирства у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.

"Введено заборону на виїзд військовослужбовців 1 і 2 АК ЗС РФ з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними розвідки, у так званій “7-й бригаді” противника п’ятеро бойовиків зазнали важких травм під час розвантаження боєприпасів, ще 10 самовільно залишили місце служби.

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