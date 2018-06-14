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Російське командування активізувало ведення повітряної розвідки на Донбасі

Російське командування активізувало ведення повітряної розвідки на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Російсько-окупаційні бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на дані розвідки, передає УНН.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ вживає додаткових заходів для посилення ведення повітряної розвідки, збільшуючи кількість поставок безпілотних літальних апаратів з території Росії. При цьому, окремі зразки безпілотників передаються для посилення повітряної розвідки передовими підрозділами противника, в яких вони не передбачені за штатом і де відсутні спеціалісти для їх експлуатації”, — йдеться у повідомленні.

Також розвідка повідомляє, що 10 червня бойовики одного з передових підрозділів т.зв. 1-го АК з метою розвідки позицій Об’єднаних сил запустили безпілотник. Його збили вояки сусіднього ворожого підрозділу через помилково заданий та неузгоджений маршрут польоту.

Нагадаємо, російське командування на Донбасі активізувало підготовку до застосування артилерійських підрозділів.

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