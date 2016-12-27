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Російська православна церква затвердила молитву про прощення гріха аборту

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Священний Синод Російської православної церкви у вівторок ухвалила рішення затвердити і видати текст молитви про прощення вбивства ненароджених немовлят, повідомляє Синодальний відділ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

Глава відділу Володимир Легойда назвав "молебню про прощення гріха вбивства чад в утробі чрева (аборт)" "дуже важливим". Текст молебню, додав Легойда, відправлений до видавництва Московської патріархії для включення в молитовники.

Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск дозволив католицьким священикам прощати жінкам гріх аборту.

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