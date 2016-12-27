Російська православна церква затвердила молитву про прощення гріха аборту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Священний Синод Російської православної церкви у вівторок ухвалила рішення затвердити і видати текст молитви про прощення вбивства ненароджених немовлят, повідомляє Синодальний відділ із взаємин Церкви з суспільством і ЗМІ Московського патріархату, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Глава відділу Володимир Легойда назвав "молебню про прощення гріха вбивства чад в утробі чрева (аборт)" "дуже важливим". Текст молебню, додав Легойда, відправлений до видавництва Московської патріархії для включення в молитовники.
Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск дозволив католицьким священикам прощати жінкам гріх аборту.