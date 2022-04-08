росії не вдалося зламати нашу оборону : Резніков розповів про втрати військ рф

Цитата

"Всупереч багатьом прогнозам, росії не вдалося зламати нашу оборону ні за три, ні за 30 днів. Навпаки. Наші воїни нанесли ворогу колосальні втрати і зламали його плани. Тільки вбитими росія втратила майже 19 тисяч солдат. А також 150 літаків, 135 гелікоптерів, 700 танків і майже 1900 бронемашин", - розповів він.

Деталі

Очільник Міноборони наголосив, що російські лідери є військовими злочинцями.

"Це визнають усі. Отримавши військову поразку, вони негайно позбудуться влади. Ми не боїмось росію і здатні її перемогти. Ми хочемо знищити вбивць, ґвалтівників і мародерів, які принесли нам невгамовний біль. Це шанс для світу позбутися жорстокої тиранії. Затягування з наданням Україні зброї призводить до загибелі наших дітей, до виснаження нашої країни. Так само це виснажує Європу. Треба діяти. Якщо Кремль не зупинимо ми – він прийде до вас", - сказав Резніков.

Нагадаємо

Резніков заявив, що росія змінила тактику, вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму.