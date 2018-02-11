Росії не вдалося запустити "Союз" з космодрому "Байконур"

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Старт ракети-носія “Союз-2.1а” з вантажним кораблем “Прогрес МС-08” з космодрому “Байконур” скасували в останній момент. Про це йдеться в повідомленні Роскосмосу, передає УНН.

“У призначений термін все було готово до старту, від ракети відійшла щогла обслуговування, однак пуск не відбувся, обслуговуючий персонал космодрому викликали на стартовий майданчик. На старті пройшла команда на автоматичне вимикання двигунів, причини з’ясовуються. Пуск перенесений на резервну дату — 13 лютого”, - сказано в повідомленні.

Відзначимо, запуск був призначений на 11 лютого на 11 год. 58 хв. 45 сек. (за московським часом).

Додамо, корабель “Прогрес МС-08” повинен доставити на Міжнародну космічну станцію більше двох тонн різних вантажів, у числі яких паливо, повітря, обладнання для підтримки станції в робочому стані, посилки і засоби для забезпечення життєдіяльності членів екіпажу.

Нагадаємо, середня висота орбіти польоту Міжнародної космічної станції (МКС) 17 січня була збільшена на 600 метрів за допомогою двигунів модуля “Зірка”.

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