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Росіянин, який розлив отруйну рідину в аеропорту Тбілісі, заперечує провину

Росіянин, який розлив отруйну рідину в аеропорту Тбілісі, заперечує провину

Київ • УНН

 • 10566 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Громадянин Росії, затриманий у Грузії за звинуваченням у розливі в міжнародному аеропорту Тбілісі небезпечної для здоров’я рідини, заперечує свою провину. Про це свідчать кадри зі засідання Тбіліського міського суду, які в неділю показала телекомпанія Rustavi 2, інформує УНН.

Саме засідання відбулося 5 липня. Суд виніс рішення про двомісячне попереднє ув’язнення 47-річного громадянина РФ Дмитра Бикова.

Росіянин заявив на суді, що “ніякої небезпечної для здоров’я рідини у нього ніколи не було, і, відповідно, він не міг її розлити в аеропорту Тбілісі”. За його словами, в аеропорту він дійсно був, але приходив туди, щоб купити зворотний квиток у Санкт-Петербург.

Биков також повідомив, що є уродженцем Грузії, народився і виріс у Тбілісі, а останніми роками проживає в Санкт-Петербурзі. У Тбілісі він прибув, щоб “побувати на могилі своїх предків”.

Як розповів Биков, до Грузії він в’їхав через КПП на російсько-грузинському кордоні: російський “Верхній Ларс” і грузинський “Казбегі”. “Я три доби добирався до Грузії на поїзді і автомашині, мене перевіряли на КПП. Після затримання правоохоронні органи перевірили номер готелю, в якій я зупинився в Тбілісі, мої особисті речі. Ніякої небезпечної для життя речовини не виявили”, — заявив на суді Биков .

У репортажі Rustavi 2 зазначається, що, за наявними у телекомпанії даними, в аеропорту Тбілісі був розлитий іприт.

При цьому громадський адвокат громадянина Росії Іраклій Ікашвілі заявив журналістам, що не може підтвердити дані Rustavi2. За словами юриста, рідина з тбіліського аеропорту спрямована на кілька різних експертиз, а версія про іпріте поки не підтверджується. Ікашвілі також повідомив, що “наслідком поки не встановлено походження речовини”.

Нагадаємо, в середу контррозвідувальний орган при Службі державної служби безпеки Грузії затримав громадянина Росії Дмитра Б у зв’язку з інцидентом у аеропорту Тбілісі. Чоловіка звинувачують у тому, що він розлив рідину, що містить шкідливу для здоров’я речовину біля каси однієї з авіакомпаній в залі вильоту Тбіліського міжнародного аеропорту.

Відзначається, що розслідування інциденту веде департамент контррозвідки при МГБ.

В аеропорту грузинському “Першому каналу” розповіли, що в результаті інциденту постраждали чотири співробітники аеропорту. Пасажири не постраждали.

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