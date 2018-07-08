Россиянин, разливший ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси, отрицает вину

Само заседание состоялось 5 июля. Суд вынес решение о двухмесячном предварительном заключении 47-летнего гражданина РФ Дмитрия Быкова.

Россиянин заявил на суде, что “никакой опасной для здоровья жидкости у него никогда не было, и, соответственно, он не мог ее разлить в аэропорту Тбилиси”. По его словам, в аэропорту он действительно был, но приходил туда, чтобы купить обратный билет в Санкт-Петербург.

Быков также сообщил, что является уроженцем Грузии, родился и вырос в Тбилиси, а в последние годы проживает в Санкт-Петербурге. В Тбилиси он прибыл, чтобы “побывать на могиле своих предков”.

Как рассказал Быков, в Грузию он въехал через КПП на российско-грузинской границе: русский “Верхний Ларс” и грузинский “Казбеги”. “Я трое суток добирался в Грузию на поезде и машине, меня проверяли на КПП. После задержания правоохранительные органы проверили номер отеля, где я остановился в Тбилиси, мои личные вещи. Никакой опасной для жизни вещества не обнаружили ”, - заявил на суде Быков.

В репортаже Rustavi 2 указывается, что, по имеющимся у телекомпании данным, в аэропорту Тбилиси был разлит иприт.

При этом общественный адвокат гражданина России Ираклий Икашвили заявил журналистам, что не может подтвердить данные Rustavi2. По словам юриста, жидкость из тбилисского аэропорта направлена ​​на несколько различных экспертиз, а версия о Ипре пока не подтверждается. Икашвили также сообщил, что “следствием пока не установлено происхождение вещества”.

Напомним, в среду контрразведывательную орган при Службе государственной службы безопасности Грузии задержал гражданина России Дмитрия Б в связи с инцидентом в аэропорту Тбилиси. Мужчину обвиняют в том, что он разлил жидкость, содержащую вредную для здоровья вещество у кассы одной из авиакомпаний в зале вылета Тбилисского международного аэропорта.

Отмечается, что расследование инцидента ведет департамент контрразведки при МГБ.

В аэропорту грузинскому “Первому каналу” рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре сотрудника аэропорта. Пассажиры не пострадали.