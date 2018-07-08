Россиянин, разливший ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси, отрицает вину
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Гражданин России, задержанный в Грузии по обвинению в разливе в международном аэропорту Тбилиси опасной для здоровья жидкости, отрицает свою вину. Об этом свидетельствуют кадры со заседания Тбилисского городского суда, в воскресенье показала телекомпания Rustavi 2, информирует УНН.
Само заседание состоялось 5 июля. Суд вынес решение о двухмесячном предварительном заключении 47-летнего гражданина РФ Дмитрия Быкова.
Россиянин заявил на суде, что “никакой опасной для здоровья жидкости у него никогда не было, и, соответственно, он не мог ее разлить в аэропорту Тбилиси”. По его словам, в аэропорту он действительно был, но приходил туда, чтобы купить обратный билет в Санкт-Петербург.
Быков также сообщил, что является уроженцем Грузии, родился и вырос в Тбилиси, а в последние годы проживает в Санкт-Петербурге. В Тбилиси он прибыл, чтобы “побывать на могиле своих предков”.
Как рассказал Быков, в Грузию он въехал через КПП на российско-грузинской границе: русский “Верхний Ларс” и грузинский “Казбеги”. “Я трое суток добирался в Грузию на поезде и машине, меня проверяли на КПП. После задержания правоохранительные органы проверили номер отеля, где я остановился в Тбилиси, мои личные вещи. Никакой опасной для жизни вещества не обнаружили ”, - заявил на суде Быков.
В репортаже Rustavi 2 указывается, что, по имеющимся у телекомпании данным, в аэропорту Тбилиси был разлит иприт.
При этом общественный адвокат гражданина России Ираклий Икашвили заявил журналистам, что не может подтвердить данные Rustavi2. По словам юриста, жидкость из тбилисского аэропорта направлена на несколько различных экспертиз, а версия о Ипре пока не подтверждается. Икашвили также сообщил, что “следствием пока не установлено происхождение вещества”.
Напомним, в среду контрразведывательную орган при Службе государственной службы безопасности Грузии задержал гражданина России Дмитрия Б в связи с инцидентом в аэропорту Тбилиси. Мужчину обвиняют в том, что он разлил жидкость, содержащую вредную для здоровья вещество у кассы одной из авиакомпаний в зале вылета Тбилисского международного аэропорта.
Отмечается, что расследование инцидента ведет департамент контрразведки при МГБ.
В аэропорту грузинскому “Первому каналу” рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре сотрудника аэропорта. Пассажиры не пострадали.