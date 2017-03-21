Росіянин отримав умовний термін за спробу вивезти танк до Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Карталинський міський суд Челябінської області засудив жителя Москви до трьох років позбавлення волі умовно за намагався незаконно вивезти за кордон танк 1945 року випуску, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"За спробу незаконного переміщення через державний кордон музейного експоната – середнього танка Т-34-85 1945 року випуску – він засуджений до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у один рік та шість місяців", - йдеться в повідомленні регіонального управління федеральної служби безпеки Росії.
Влітку 2015 року танк виявили прикордонники під час огляду потяга, який прямував через російсько-казахстанський кордон у залізничному пункті пропуску "Картали".
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