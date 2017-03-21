Росіянин отримав умовний термін за спробу вивезти танк до Казахстану

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Карталинський міський суд Челябінської області засудив жителя Москви до трьох років позбавлення волі умовно за намагався незаконно вивезти за кордон танк 1945 року випуску, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"За спробу незаконного переміщення через державний кордон музейного експоната – середнього танка Т-34-85 1945 року випуску – він засуджений до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у один рік та шість місяців", - йдеться в повідомленні регіонального управління федеральної служби безпеки Росії.

Влітку 2015 року танк виявили прикордонники під час огляду потяга, який прямував через російсько-казахстанський кордон у залізничному пункті пропуску "Картали".

Бойова машина, за документами управління міністерства культури РФ у центральному федеральному округу, є культурною цінністю держави.

Дозволу на її вивезення господар запитувати не став, не бажаючи сплачувати мито.

Музейний експонат чоловік придбав у громадянина Латвії за 20 тис. євро, а покупцеві в Казахстані планував продати його за 230 тис. євро.

Як повідомляв УНН, п'яного "мінувальника" АЗС у Києві посадять на 2 роки.

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