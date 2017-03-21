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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 118672 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 133598 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140693 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121714 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106959 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107831 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Россиянин получил условный срок за попытку вывезти танк в Казахстан

Россиянин получил условный срок за попытку вывезти танк в Казахстан

Киев • УНН

 • 5909 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Карталинский городской суд Челябинской области приговорил жителя Москвы к трем годам лишения свободы условно за попытку незаконно вывезти за границу танк 1945 года выпуска, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"За попытку незаконного перемещения через государственную границу музейного экспоната - среднего танка Т-34-85 1945 года выпуска - он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении регионального управления федеральной службы безопасности России.

Летом 2015 г. танк обнаружили пограничники при осмотре поезда, который следовал через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска "Карталы".

Боевая машина, по документам управления министерства культуры РФ в центральном федеральном округе, является культурной ценностью государства.

Разрешения на ее вывоз хозяин спрашивать не стал, не желая платить пошлину.

Музейный экспонат мужчина приобрел у гражданина Латвии за 20 тыс. евро, а покупателю в Казахстане планировал продать его за 230 тыс. евро.

Как сообщал УНН, пьяного "минера" АЗС в Киеве посадят на 2 года.

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