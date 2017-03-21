Россиянин получил условный срок за попытку вывезти танк в Казахстан

"За попытку незаконного перемещения через государственную границу музейного экспоната - среднего танка Т-34-85 1945 года выпуска - он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении регионального управления федеральной службы безопасности России.

Летом 2015 г. танк обнаружили пограничники при осмотре поезда, который следовал через российско-казахстанскую границу в железнодорожном пункте пропуска "Карталы".

Боевая машина, по документам управления министерства культуры РФ в центральном федеральном округе, является культурной ценностью государства.

Разрешения на ее вывоз хозяин спрашивать не стал, не желая платить пошлину.

Музейный экспонат мужчина приобрел у гражданина Латвии за 20 тыс. евро, а покупателю в Казахстане планировал продать его за 230 тыс. евро.

Как сообщал УНН, пьяного "минера" АЗС в Киеве посадят на 2 года.