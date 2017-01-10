Росіянин намагався вивезти з України старовинні монети

Так, прикордонники зупинили вчора у пункті пропуску “Виступовичі-авто” автомобіль “Вольво”, яким з України їхав громадянин Росії. В результаті огляду в салоні авто, а саме в підлокітнику, оглядова група виявила 4 колекційні монети — дві −1801 року випуску, ще дві −1802 та 1776 років випуску.

Наразі монети, які, можливо мають історичну та культурну цінність, вилучено та передано до ДФС.