Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Вчера, 9 января на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда обнаружили в автомобиле гражданина России четыре старинные монеты. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, пограничники остановили вчера в пункте пропуска "Выступовичи-авто" автомобиль "Вольво", которым из Украины ехал гражданин России. В результате осмотра в салоне авто, а именно в подлокотнике, обзорная группа обнаружила 4 коллекционных монеты - две - 1801 года выпуска, еще две -1802 и 1776 выпуска.
Сейчас монеты, которые, возможно имеют историческую и культурную ценность, изъяты и переданы в ГФС.