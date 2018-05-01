Росіянин намагався вивезти з України самовар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У пункт пропуску “Нові Яриловичі” на виїзд з України прибув автомобіль “Volkswagen” української реєстрації під керуванням нашого співвітчизника. Військовослужбовці Чернігівського загону ініціювали поглиблений огляд іномарки, було виявлено у транспортному засобі 5 церковних книг датованих 1900 роком, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
Крім того, прикордонники Сумського загону разом із працівниками митної служби під час оформлення автомобіля “Mitsubishi” російської реєстрації зафіксували у багажному відділенні старовинний самовар 1870 року виготовлення. Громадянин РФ прямував зазначеною іномаркою на виїзд з України через пункт пропуску “Бачівськ”.
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Всі знайдені предмети вилучено представниками ДФС встановленим порядком та направлено на експертизу щодо встановлення історичної та культурної цінності.