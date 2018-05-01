Россиянин пытался вывезти из Украины самовар

Кроме того, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля "Mitsubishi" российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 изготовления. Гражданин РФ направлялся указанной иномаркой на выезд из Украины через пункт пропуска "Бачевск".

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Все найденные предметы изъяты представителями ГФС в установленном порядке и направлены на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.