Россиянин пытался вывезти из Украины самовар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В пункт пропуска “Новые Яриловичи” на выезд из Украины прибыл автомобиль “Volkswagen” украинской регистрации под управлением нашего соотечественника. Военнослужащие Черниговского отряда инициировали углубленный осмотр иномарки, было обнаружено в автомобиле 5 церковных книг датированных 1900 годом, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
Кроме того, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы при оформлении автомобиля "Mitsubishi" российской регистрации зафиксировали в багажном отделении старинный самовар 1870 изготовления. Гражданин РФ направлялся указанной иномаркой на выезд из Украины через пункт пропуска "Бачевск".
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Все найденные предметы изъяты представителями ГФС в установленном порядке и направлены на экспертизу для установления исторической и культурной ценности.