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росіяни вночі обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини

росіяни вночі обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини

Київ • УНН

 • 306173 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Російські війська у ніч на 26 квітня обстріляли прикордоння Сумщини і Чернігівщини, зафіксовано 66 приходів. Про це повідомляє ОК "Північ", пише УНН.

Деталі

"Протягом ночі з 25 на 26 квітня російські війська 12 разів обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей", - повідомили у командуванні.

З 23:15 і до 4:45 зафіксовано 66 приходів. Серед них - переважно з мінометів, також був один обстріл з САУ та один - зі ствольної артилерії. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

При цьому найбільше приходів за один раз було на Сумщині. З 01:30 до 01:50 зафіксовано 15 приходів, імовірно, з міномету 120 мм: 4 вибухи в районі Улиці, 6 вибухів в районі Зноб-Трубчевського, 5 вибухів в районі Українського. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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