россияне ночью обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей

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Киев • УНН

 • 306173 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Российские войска в ночь на 26 апреля обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей, зафиксировано 66 приходов. Об этом сообщает ОК "Север", пишет УНН.

Детали

"В течение ночи с 25 на 26 апреля российские войска 12 раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей", - сообщили в командовании.

С 23:15 и до 4:45 зафиксировано 66 приходов. Среди них - преимущественно из минометов, также был один обстрел из САУ и один - из ствольной артиллерии. О потерях среди местного населения информация не поступала.

При этом больше всего приходов за один раз было в Сумской области. С 01:30 до 01:50 зафиксировано 15 приходов, предположительно, из миномета 120 мм: 4 взрыва в районе Улицы, 6 взрывов в районе Зноб-Трубчевского, 5 взрывов в районе Украинского. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация уточняется.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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