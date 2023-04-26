россияне ночью обстреляли пограничье Сумской и Черниговской областей

Детали

"В течение ночи с 25 на 26 апреля российские войска 12 раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей", - сообщили в командовании.

С 23:15 и до 4:45 зафиксировано 66 приходов. Среди них - преимущественно из минометов, также был один обстрел из САУ и один - из ствольной артиллерии. О потерях среди местного населения информация не поступала.

При этом больше всего приходов за один раз было в Сумской области. С 01:30 до 01:50 зафиксировано 15 приходов, предположительно, из миномета 120 мм: 4 взрыва в районе Улицы, 6 взрывов в районе Зноб-Трубчевского, 5 взрывов в районе Украинского. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация уточняется.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных удара. Также враг нанес 13 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.