росіяни одним ударом зранку зруйнували 10 будинків у Дружківці: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські окупанти продовжують обстріли прифронтових громад і міст в тилу на Донеччині - сьогодні вранці одним ударом зруйнували 10 будинків у Дружківці. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, оприлюднивши відео наслідків, пише УНН.
Цитата
"Росіяни продовжують обстріли прифронтових громад від Курахового до Торецька та бити по містах у відносному тилу", - зазначив Кириленко у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, на Донецькому напрямку під вогнем Авдіївська, Очеретинська та Кураховська громади. І на 17 серпня ситуація по області така:
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- Ввечері з артилерії обстріляли Торецьк — влучили у приватний будинок та поранили цілу сім'ю з трьох людей, у тому числі 6-річну дитину.
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- В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти у старе місто, а під ранок — у центр та в район АКХЗ.
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- В Очеретинській громаді під вогнем Піски та Невельське. Наслідки обстрілів встановлюємо.
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- У Кураховській громаді росіяни поцілили в інфраструктурний об'єкт у Кураховому та в будинок у Курахівці — там під завалами опинився чоловік, триває рятувальна операція.
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- Також за ніч росіяни завдали удару по Новодмитрівці — пошкодили ліцей та 8 приватних будинків, без постраждалих.
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- На ранок обстрілу зазнала Дружківка — зруйновано близько 10 приватних будинків.
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Доповнення
Поліція області зазначає, що за минулу добу було 16 ударів по Донеччині. Окупанти обстріляли 11 населених пунктів. Загарбники застосували артилерію, танки, РСЗВ «Ураган», міномети, ракети. Зруйновано та пошкоджено 17 об’єктів – 13 житлових будинків, господарчі споруди, гаражі. Є поранені та загиблі серед цивільних.