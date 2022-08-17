россияне одним ударом утром разрушили 10 домов в Дружковке: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские оккупанты продолжают обстрелы прифронтовых громад и городов в тылу Донецкой области - сегодня утром одним ударом разрушили 10 домов в Дружковке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, обнародовав видео последствий, пишет УНН.
Цитата
"Россияне продолжают обстрелы прифронтовых громад от Курахово до Торецка и бить по городам в относительном тылу", - отметил Кириленко в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, на Донецком направлении под огнем Авдеевская, Очеретинская и Кураховская громады. И на 17 августа ситуация по области такова:
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- Вечером из артиллерии обстреляли Торецка — попали в частный дом и ранили целую семью из трех человек, в том числе 6-летнего ребенка.
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- В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а к утру — в центр и в район АКХЗ.
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- В Очеретинской громаде под огнем Пески и Невельское. Последствия обстрелов устанавливают.
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- В Кураховской громаде россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и в дом в Кураховке — там под завалами оказался мужчина, продолжается спасательная операция.
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- Также за ночь россияне нанесли удар по Новодмитровке — повредили лицей и 8 частных домов, без пострадавших.
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- К утру обстрела подверглась Дружковка — разрушено около 10 частных домов.
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Дополнение
Полиция области отмечает, что за минувшие сутки было 16 ударов по Донецкой области. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Захватчики применили артиллерию, танки, РСЗО «Ураган», минометы, ракеты. Разрушены и повреждены 17 объектов – 13 жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи. Есть раненые и погибшие среди гражданских.