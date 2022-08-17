россияне одним ударом утром разрушили 10 домов в Дружковке: в ОВА показали последствия

Цитата

"Россияне продолжают обстрелы прифронтовых громад от Курахово до Торецка и бить по городам в относительном тылу", - отметил Кириленко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, на Донецком направлении под огнем Авдеевская, Очеретинская и Кураховская громады. И на 17 августа ситуация по области такова:



Вечером из артиллерии обстреляли Торецка — попали в частный дом и ранили целую семью из трех человек, в том числе 6-летнего ребенка.



В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а к утру — в центр и в район АКХЗ.



В Очеретинской громаде под огнем Пески и Невельское. Последствия обстрелов устанавливают.



В Кураховской громаде россияне попали в инфраструктурный объект в Курахово и в дом в Кураховке — там под завалами оказался мужчина, продолжается спасательная операция.



Также за ночь россияне нанесли удар по Новодмитровке — повредили лицей и 8 частных домов, без пострадавших.



К утру обстрела подверглась Дружковка — разрушено около 10 частных домов.



Дополнение

Полиция области отмечает, что за минувшие сутки было 16 ударов по Донецкой области. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов. Захватчики применили артиллерию, танки, РСЗО «Ураган», минометы, ракеты. Разрушены и повреждены 17 объектов – 13 жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи. Есть раненые и погибшие среди гражданских.