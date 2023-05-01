росіяни на Запоріжжі завдали три авіаудари, тричі атакували з дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали три авіаудари, тричі атакували з безпілотників Запорізьку область, загалом було понад 50 обстрілів, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту. Під удари потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл. По цивільній інфраструктурі терористи 47 разів вгатили з артилерії, завдали три авіаудари, тричі атакували з БПЛА", - повідрмив Малашко.
З його слів, фіксують нові руйнування житлових будинків, комунальних мереж, люди не постраждали.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів по містах Краматорськ, Костянтинівка та Павлоград. Окрім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.