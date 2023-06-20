росіяни активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку, ліквідовано 336 окупантів - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Армія рф активізувалась на Лимано-Куп'янському напрямку, але українські військові завдали ворогу значних втрат, за добу було ліквідовано 336 окупантів. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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"Ворог активізувався на Лимано-Куп'янському напрямку. За цю добу він здійснив 21 атаку. Головною атакуючою силою були так звані штурмові роти "Шторм Z ", - розповів він.
Деталі
Також ворог на Лимано-Купянському напрямку 560 разів завдавати удар по позиціям українських військовій і здійснив 8 авіанальотів.
За добу на цьому напрямку було знищено 146 окупантів, а 190 поранено.
Крім того, підбито:
- танк Т-72;
- три БМП-2;
- одну БМП-1;
- самохідну артилерійську установку;
- склад з боєприпасами та два авто, які підвозили боєприпаси.
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