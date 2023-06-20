россияне активизировались на Лимано-Купянском направлении, ликвидировано 336 оккупантов - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Армия рф активизировалась на Лимано-Купянском направлении, но украинские военные нанесли врагу значительные потери, за сутки было ликвидировано 336 оккупантов. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
Цитата
"Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку. Главной атакующей силой были так называемые штурмовые роты "Шторм Z"", - рассказал он.
Детали
Также враг на Лимано-Купянском направлении 560 раз наносил удар по позициям украинских военной и совершил 8 авианалетов.
За сутки на этом направлении было уничтожено 146 оккупантов, а 190 ранены.
Кроме того, подбиты:
- танк Т-72;
- три БМП-2;
- одну БМП-1;
- самоходную артиллерийскую установку;
- склад с боеприпасами и два авто, которые подвозили боеприпасы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще плюс 1010: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах