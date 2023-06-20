россияне активизировались на Лимано-Купянском направлении, ликвидировано 336 оккупантов - Череватый

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"Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку. Главной атакующей силой были так называемые штурмовые роты "Шторм Z"", - рассказал он.

Детали

Также враг на Лимано-Купянском направлении 560 раз наносил удар по позициям украинских военной и совершил 8 авианалетов.

За сутки на этом направлении было уничтожено 146 оккупантов, а 190 ранены.

Кроме того, подбиты:

- танк Т-72;

- три БМП-2;

- одну БМП-1;

- самоходную артиллерийскую установку;

- склад с боеприпасами и два авто, которые подвозили боеприпасы.

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