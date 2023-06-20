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россияне активизировались на Лимано-Купянском направлении, ликвидировано 336 оккупантов - Череватый

Киев • УНН

 • 607339 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Армия рф активизировалась на Лимано-Купянском направлении, но украинские военные нанесли врагу значительные потери, за сутки было ликвидировано 336 оккупантов. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

россияне активизировались на Лимано-Купянском направлении, ликвидировано 336 оккупантов - Череватый

Цитата

"Враг активизировался на Лимано-Купянском направлении. За эти сутки он совершил 21 атаку. Главной атакующей силой были так называемые штурмовые роты "Шторм Z"", - рассказал он.

Детали

Также враг на Лимано-Купянском направлении 560 раз наносил удар по позициям украинских военной и совершил 8 авианалетов.

За сутки на этом направлении было уничтожено 146 оккупантов, а 190 ранены.

Кроме того, подбиты:
- танк Т-72;
- три БМП-2;
- одну БМП-1;
- самоходную артиллерийскую установку;
- склад с боеприпасами и два авто, которые подвозили боеприпасы.

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