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Росія знову вивела в похід вітрильники з кримськими курсантами - Бабін

Росія знову вивела в похід вітрильники з кримськими курсантами - Бабін

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Сьогодні з Калінінграду у РФ у пропагандистсько-навчальний похід вийшли два вітрільники, що вчергове взяли на борт десятки кримчан, які навчаються у незаконних університетах півострову. Про це у Facebook повідомив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає УНН.

"Сьогодні з Калінінграду у пропагандистсько-навчальний похід, присвячений черговій "річниці великої Перемоги" вийшли вітрільники "Сєдов" та "Крузенштерн". Ці навчальні судна, у 1991 році віджаті росіянами у новоутворених держав Балтії, учергове взяли на борт десятки кримчан, що навчаються у незаконних університетах півострову", - повідомив Бабін.

З його слів, вітрильники йдуть у кругосвітну подорож та зустрінуться з іншим вітрильником, "Палладою", що "вже вийшла назустріч з Владивостоку та вже має у складі екіпажу десятки кримчан".

Нагадаємо, у квітні російський вітрильник вже виходив у похід з кримськими курсантами на борту, його не пускали до портів низки країн.

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