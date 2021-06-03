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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Росія затримала японську шхуну: у Токіо відреагували

Київ • УНН

 • 18233 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Японія заявила протест Росії у зв’язку із затриманням японської риболовецької шхуни “Ейхомару-172” в Охотському морі, повідомив генеральний секретар уряду Кацунобу Като, передає УНН.

Росія затримала японську шхуну: у Токіо відреагували

За його словами, судно знаходилося в японській виключній економічній зоні. Росія вважає, що судно знаходилося в її водах.

Цитата

“Російська сторона стверджує, що вилов японським судном вівся в російській ексклюзивній економічній зоні. Японська сторона наполягає, що промисел був у японській ексклюзивній економічній зоні. Ми вважаємо, що дії російської сторони є неприйнятними, в зв’язку з чим по дипломатичних каналах у Москві, Південно-Сахалінську і Токіо був заявлений протест”, — сказав Като під час прес-конференції.

Деталі

Раніше представник МЗС Японії повідомляв, що МЗС разом з урядом Японії працює над тим, щоб звільнити судно і його екіпаж. За повідомленням прес-секретаря, на судні є достатній запас води та палива, а ризиків здоров’я для екіпажу не спостерігається.

Контекст

Прикордонне управління ФСБ по Сахалінській області РФ повідомило про затримання японської шхуни 28 травня. Судно під японським прапором знаходилося в російській винятковій зоні і намагалося втекти при вимозі зупинитися, передавали ЗМІ повідомлення ФСБ. Шхуна була доставлена в порт Корсаков.

В кінці травня в Охотському морі стався інший інцидент за участю російської та японської сторін: біля узбережжя острова Хоккайдо зіткнулися російське і японське судна. Троє рибалок, які перебували на японському судні, загинули. За словами генерального консула РФ в Саппоро Сергія Маріна, зіткнення сталося “приблизно на лінії зіткнення”, в той час як японські ЗМІ з посиланням на берегову охорону порту Момбецу повідомляли, що інцидент стався в японських водах. Російське судно “Амур” було затримано в якості застави.

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