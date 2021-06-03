Россия задержала японскую шхуну: в Токио отреагировали

По его словам, судно находилось в японской исключительной экономической зоне. Россия считает, что судно находилось в ее водах.

Цитата

“Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест”, — сказал Като во время пресс-конференции.

Детали

Ранее представитель МИД Японии сообщал, что МИД вместе с правительством Японии работает над тем, чтобы освободить судно и его экипаж. По сообщению пресс-секретаря, на судне есть достаточный запас воды и топлива, а рисков здоровья для экипажа не наблюдается.

Контекст

Пограничное управление ФСБ по Сахалинской области РФ сообщило о задержании японской шхуны 28 мая. Судно под японским флагом находилось в российской исключительной зоне и пыталось скрыться при требовании остановиться, передавали СМИ сообщение ФСБ. Шхуна была доставлена в порт Корсаков.

В конце мая в Охотском море произошел другой инцидент с участием российской и японской сторон: у побережья острова Хоккайдо столкнулись российское и японское судна. Трое рыбаков, находившихся на японском судне, погибли. По словам генерального консула РФ в Саппоро Сергея Марина, столкновение произошло “примерно на линии соприкосновения”, в то время как японские СМИ со ссылкой на береговую охрану порта Момбецу сообщали, что инцидент произошел в японских водах. Российское судно “Амур” было задержано в качестве залога.