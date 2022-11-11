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росія заборонила в'їзд 200 громадянам США, серед них брати та сестра Джо Байдена

росія заборонила в'їзд 200 громадянам США, серед них брати та сестра Джо Байдена

Київ • УНН

 • 299062 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У п'ятницю росія заявила, що заборонила в'їзд 200 громадянам США, у тому числі братам та сестрі президента Джо Байдена та кільком сенаторам, у відповідь на санкції Вашингтона, передає УНН.

Деталі

У мзс заявили, що серед 200 громадян США були чиновники та законодавці, їхні близькі родичі, керівники компаній та експерти, «причетні до просування русофобської кампанії та підтримки режиму в Києві».

Серед перерахованих сестра Байдена Валері та брати Джеймс та Френсіс, прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, а також сенатори Берні Сандерс та Елізабет Воррен.

Американська письменниця та експерт з росії Енн Епплбаум, Метью Камінскі, головний редактор Politico, та Пол Пелосі, чоловік спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, також потрапили до чорного списку.

Додамо

Західні столиці, включаючи Вашингтон, обрушили на росію низку безпрецедентних санкцій.

У відповідь росія вже заборонила в'їзд до країни понад 1000 громадян США, включаючи голлівудських акторів Бена Стіллера та Шона Пенна.

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