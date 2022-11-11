россия запретила въезд 200 гражданам США, среди них братья и сестра Джо Байдена

Детали

В миде заявили, что среди 200 граждан США были чиновники и законодатели, их близкие родственники, руководители компаний и эксперты, «причастны к продвижению русофобской кампании и поддержке режима в Киеве».

Среди перечисленных сестра Байдена Валери и братья Джеймс и Фрэнсис, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, а также сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Американская писательница и эксперт по россии Энн Эпплбаум, Мэтью Камински, главный редактор Politico, и Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, также попали в черный список.

Добавим

Западные столицы, включая Вашингтон, обрушили на россию ряд беспрецедентных санкций.

В ответ россия уже запретила въезд в страну более 1000 граждан США, включая голливудских актеров Бена Стиллера и Шона Пенна.