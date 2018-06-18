Росія вважає Україну винною в поширенні АЧС в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом 2017-2018 року в країнах Європи відзначається розширення неблагополучних у зв'язку з АЧС територій і збільшення кількості уражених тварин. Про це повідомляє Россільгоспнагляд, передає УНН.
“Велика кількість осередків практично щодня реєструється в Польщі, Латвії, Литві, Естонії та Молдові. Одночасно, підтвердивши свій транскордонний характер, тільки з травня 2017 по травень 2018 року інфекція поширилася на ще три країни ЄС (Чехія, Румунія і Угорщина)”, - йдеться в повідомленні.
У Россільгоспнагляді вважають, що основною причиною спалахів АЧС на території європейських країн є ввезення інфікованої продукції свинарства з території України.
“Під реальною загрозою перебуває свинарство та епізоотичне благополуччя щодо АЧС Словаччини і Австрії”, — підкреслили в службі.
Нагадаємо, раніше голова Держпродпотребслужи України Володимир Лапа не виключив, що саме Росія може бути винна в тому, що АЧС охопило всю Україну. Про це він заявив в лютому минулого року, пояснивши свою позицію тим, що заражені АЧС дикі кабани нібито перетинали український кордон з боку РФ. Тоді висловлювання українського чиновника розкритикували деякі депутати ВРУ, порадивши Лапі не винних шукати, а реально боротися з вірусом.
Також нагадаємо, з початку року в Україні вже було зареєстровано близько 60 нових спалахів АЧС.
Польща тим часом навіть вирішила побудувати паркан на кордоні з Україною, щоб зменшити ризики поширення хвороби на своїй території.
Додамо, що за словами нардепа Сергія Тригубенка, на сьогодні темпи поширення АЧС в Україні практично не знижуються. Знижується тільки кількість поголів’я свиней, і зростають збитки вітчизняних фермерів.