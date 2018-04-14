Росія вважає, що Скрипалів отруїли хімікатом BZ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. При отруєнні Сергія і Юлії Скрипаль використовувалася хімічна речовина BZ, яка стояла на озброєнні США і Великої Британії. Про це повідомляє УНН з посиланням на “РИА Новости”.
До таких висновків, як заявив в суботу глава МЗС Росії Сергій Лавров, прийшли експерти швейцарського центру радіологічного та хіміко-біологічного аналізу, які вивчили проби, взяті ОЗХЗ з місця отруєння колишнього розвідника ГРУ і його дочки в Солсбері.
У зразках також було виявлено наявність отруйної речовини нервово-паралітичної дії А234, розповів він.
За словами російського міністра, в доповіді Організації по забороні хімічної зброї термін “Новачок” взагалі не згадується. “Там наведена довга хімічна формула, яка, за оцінкою наших фахівців, вказує на речовину, яка розроблялося в багатьох країнах, і ніякого особливого секрету не становить”, — заявив Лавров.
Як повідомляв УНН, у Великій Британії впевнені, що тільки Росія має технічні засоби для проведення такої операції. У Великої Британії немає альтернативного логічного пояснення інциденту.