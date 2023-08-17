росія виготовляє найбільше ракет повітряного базування – Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Наразі, росія виготовляє, зокрема, ракети Х-101, "Калібр", "Кинджал" , якими обстрілює українські міста. Найбільшу кількість ракет рф створює саме повітряного базування, заявив у четвер в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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“Є ракети, які в наявності ще з радянських часів, є ракети в наявності з 90-х та 2000-х років, які вже не виготовляють. А є ракети, які продовжують виготовлятися — це Х-101, „Калібр“, „Кинджал“ та інші. Мабуть, таки більше ракет повітряного базування для стратегічної авіації”, — розповів речник Юрій Ігнат.
Довідково
За типом базування крилата ракета буває:
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- наземного;
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- повітряного;
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- морського;
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- підводного типу.
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Наприклад, сьогодні ракетами морського базування оснащують кораблі, підводні човни та ракетні катери.
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