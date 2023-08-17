росія виготовляє найбільше ракет повітряного базування – Ігнат

Цитата

“Є ракети, які в наявності ще з радянських часів, є ракети в наявності з 90-х та 2000-х років, які вже не виготовляють. А є ракети, які продовжують виготовлятися — це Х-101, „Калібр“, „Кинджал“ та інші. Мабуть, таки більше ракет повітряного базування для стратегічної авіації”, — розповів речник Юрій Ігнат.

Довідково

За типом базування крилата ракета буває:



наземного;



повітряного;



морського;



підводного типу.



Наприклад, сьогодні ракетами морського базування оснащують кораблі, підводні човни та ракетні катери.

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