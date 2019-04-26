Росія відмінила санкції проти чотирьох українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв прийняв рішення про скасування спеціальних економічних заходів, введених раніше стосовно чотирьох громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову уряду РФ.
Прем’єр-міністр РФ Дмитро Мєдведєв підписав постанову про внесення змін в додатку № 1 до постанови уряду РФ від 1 листопада 2018 року № 1300 “Про заходи щодо реалізації Указу Президента Російської Федерації від 22 жовтня 2018 р № 592”, якою скоротив список громадян України, щодо яких раніше були введені санкції. З переліку санкцій виключили Леоніда Черновецького та його сина Степана, а також Володимира Крилова і Володимира Локотка.
Нагадаємо, під російські санкції потрапило понад 60 народних депутатів України.