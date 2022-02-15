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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Росія відкрита до діалогу, але розвіддані не обнадійливі - Джонсон

Росія відкрита до діалогу, але розвіддані не обнадійливі - Джонсон

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія відкрита до діалогу для вирішення питання загрози ескалації конфлікту з Україною. Проте розвіддані країни показують, що ситуація все ще не обнадіює. Про це Джонсон заявив у коментарі Sky News, пише УНН.

Цитата

“Можливість для діалогу завжди була, і є грунт для дискусій з приводу України з її участю. Ми бачимо, що Росія відкрита до діалогу, але з іншого боку, ті дані, якими ми володіємо - все ще не обнадійливі", - заявив Джонсон.

Деталі

Прем'єр також заявив, що узгоджені урядом санкції завадять російським компаніям залучати капітал на фінансових ринках Лондона в разі російського вторгнення.

"Ми будемо вживати заходів для того, щоб не дозволити російським компаніям залучати капітал на лондонських фінансових ринках. Це пакет дуже жорстких санкцій, які набудуть чинності, якщо Росія поведе себе нерозважливо і нападе на Україну", - зазначив Джонсон.

Він додав, що обмежувальні заходи будуть спрямовані проти російських банків і компаній, що мають стратегічне значення для держави.

Prime Minister Boris Johnson says "we are seeing a Russian openness to conversations", but adds "the intelligence we are seeing today is still not encouraging".Https://t.Co/UQIrk3u2gz

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTubepic.twitter.com/sLl3je65yh

— Sky News (@SkyNews)February 15, 2022

Доповнення

Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів. Однак незважаючи на це, навчання продовжують за кількома напрямками.

Напередодні Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу про так звані "гарантії безпеки" і деескалацію навколо України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси домовленості зберігаються.

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