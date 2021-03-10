Росія та Китай планують побудувати станцію на Місяці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Представники корпорації Роскосмос та державного космічного управління Китаю підписали Меморандум про співпрацю в галузі створення Міжнародної наукової місячної станції (МНМС). Про це повідомлено на сайті Роскосмоса, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.

Деталі

Корпорація Роскосмос та державне космічне агентство Китаю підписали угоду про співробітництво в створенні МНМС, розділивши між собою права та обов’язки у майбутньому проекті.

Зазначається, що МНМС буде у відкритому доступі для країн, які цим зацікавлені, оскільки розробники планують удосконалювати науково-дослідницьку діяльність.

Цитата

“Міжнародна наукова місячна станція — комплекс експериментально-дослідницьких засобів, що створюється на поверхні і/або на орбіті Місяця, призначений для проведення багатопрофільних і багатоцільових науково-дослідницьких робіт, включаючи дослідження і використання Місяця, місячні спостереження, фундаментальні дослідницькі експерименти і перевірку технологій з можливістю тривалої безпілотної експлуатації з перспективою присутності людини на Місяці”, — зазначає Роскосмос

“Це буде найбільший проект міжнародної космічної співпраці для Китаю, тому він є важливим”, — додав аналітик Чен Лан, який спеціалізується на космічній програмі Китаю.

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