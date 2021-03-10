Россия и Китай планируют построить станцию на Луне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Представители корпорации Роскосмос и государственного космического управления Китая подписали Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом сообщается на сайте Роскосмоса, детали узнавайте в новостях УНН.
Детали
Корпорация Роскосмос и государственное космическое агентство Китая подписали соглашение о сотрудничестве в создании МНЛС, разделив между собой права и обязанности в будущем проекте.
Отмечается, что МНЛС будет в открытом доступе для стран, которые этим заинтересованы, поскольку разработчики планируют совершенствовать научно-исследовательскую деятельность.
Цитата
“Международная научная лунная станция — комплекс экспериментально-исследовательских средств, создающийся на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследования и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверка технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне”, — отмечает Роскосмос
“Это будет самый крупный проект международной космического сотрудничества для Китая, поэтому он является важным”, — добавил аналитик Чен Лан, специализирующийся на космической программе Китая.
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