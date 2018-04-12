Росія просить Ізраїль не втручатися у ситуацію на території Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін в телефонній розмові попросив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху уникнути будь-яких кроків, які могли б збільшити нестабільність в Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Times of Israel.
Прем’єр Ізраїлю, зі свого боку, сказав, що Ізраїль буде продовжувати протидіяти зусиллям Ірану з нарощування своєї військової присутності в країні, яку роздирає війна.
У телефонній розмові з Нетаньяху Путін підкреслив фундаментальну важливість поваги суверенітету Сирії, закликав утримуватися від будь-яких дій, які можуть ще більше дестабілізувати ситуацію в цій країні та створити загрозу для її безпеки.
Згідно з повідомленням, телефонна розмова відбулася за ініціативою ізраїльського прем’єр-міністра. Вона стосувалася “сирійського питання ... в тому числі у зв’язку з недавніми ракетними ударами ізраїльських ВПС по аеродрому Т-4 в Хомсі”.
Як повідомляв УНН, опубліковано відео виходу першого американського авіаносця на Близький Схід.