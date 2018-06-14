Росія пропонує відвідини Сенцова не раніше 22 червня

У Москві в офісі Уповноваженого РФ з прав людини відбулася зустріч Людмили Денісової та керівника апарату Омбудсмена РФ. Під час зустрічі вони обговорили деталі поїздки Людмили Денісової та можливість візитів Уповноваженого до політв’язнів – громадян України, яких тримають в Росії.



За словами Омбудсмена, російська сторона запропонувала здійснити перший візит до міста Омськ у суботу, 16 червня. Там тримається українець Дмитро Штибліков.



"Питання з візитом до Олега Сенцова залишається відкритим. Ми наполягаємо на якомога швидшій поїздці до міста Лабитнангі (Тюменська область), де тримається Олег, а Росія пропонує можливу дату візиту після 22 червня. Нас це категорично не влаштовує! Ми будемо далі наполягати на тому, щоб ми поїхали туди найближчими днями", - повідомила Людмила Денісова.



Крім того, Уповноважений зазначає, що зараз проводиться робота щодо можливого відвідування журналіста Романа Сущенка, який утримується у СІЗО "Лефортово", та Микола Карпюка, який знаходиться в тюрмі у місті Владимир.



За словами Людмили Денісової, переговори з російською стороною тривають.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.