Росія поставила до Європи 200 млрд куб. м газу "Північним потоком"

"Через приймальний термінал "Грайфсвальд" по газопроводу "Північний потік" з Росії до Німеччини поставлено 200 млрд кубометрів газу", - повідомили в компанії.

У компанії підкреслили, що газопровід працює на повну потужність.

У зв'язку з цим, очыльник "Газпрому" Олексій Міллер поспішив нагадати про плани компанії побудувати "Північний потік-2". Проект планують реалізувати до кінця 2019 року.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку-2" відклали через Данії.