Росія поставила до Європи 200 млрд куб. м газу "Північним потоком"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Станом на 30 листопада 2017 року газопроводом "Північний потік" всього поставлено до Європи 200 млрд кубометрів газу. Про це йдеться в повідомленні "Газпрому", передає УНН.
"Через приймальний термінал "Грайфсвальд" по газопроводу "Північний потік" з Росії до Німеччини поставлено 200 млрд кубометрів газу", - повідомили в компанії.
У компанії підкреслили, що газопровід працює на повну потужність.
У зв'язку з цим, очыльник "Газпрому" Олексій Міллер поспішив нагадати про плани компанії побудувати "Північний потік-2". Проект планують реалізувати до кінця 2019 року.
Нагадаємо, будівництво "Північного потоку-2" відклали через Данії.