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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74760 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63565 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71114 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78942 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117155 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 143428 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Россия поставила в Европу 200 млрд куб. м газа по "Северному потоку"

Россия поставила в Европу 200 млрд куб. м газа по "Северному потоку"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. По состоянию на 30 ноября 2017 года по газопроводу “Северный поток” всего поставлено в Европу 200 млрд кубометров газа. Об этом говорится в сообщении “Газпрома”, передает УНН.

“Через приемный терминал "Грайфсвальд" по газопроводу "Северный поток" из России в Германию поставлено 200 млрд кубометров газа”, - сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что газопровод работает на полную мощность.

В связи с этим, глава “Газпрома” Алексей Миллер поспешил напомнить о планах компании построить “Северный поток-2”. Проект планируют реализовать до конца 2019 года.

Напомним, строительство "Северного потока-2" отложили из-за Дании.

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