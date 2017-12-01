Россия поставила в Европу 200 млрд куб. м газа по "Северному потоку"

“Через приемный терминал "Грайфсвальд" по газопроводу "Северный поток" из России в Германию поставлено 200 млрд кубометров газа”, - сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что газопровод работает на полную мощность.

В связи с этим, глава “Газпрома” Алексей Миллер поспешил напомнить о планах компании построить “Северный поток-2”. Проект планируют реализовать до конца 2019 года.

Напомним, строительство "Северного потока-2" отложили из-за Дании.