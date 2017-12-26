Росія почала формувати постійне угрупування в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Росія почала формувати постійне угрупування в сирійських містах Тартусі і Хмейміме. Про це повідомив у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
“Минулого тижня верховний головнокомандувач затвердив структуру і штат основних пунктів базування в Тартусі і Хмейміме”, — заявив глава Міноборони на селекторній нараді.
Повідомляється, що у вівторок, 26 грудня, Рада Федерації розглянула документ, який передбачає розширення пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ в Тартусі до повноцінної військово-морської бази.
Договір визначає порядок заходу російських військових кораблів в сирійські порти, їх реєстрації та переміщення військової техніки. Обумовлюється, що одночасно в Тартусі можуть перебувати 11 кораблів, включаючи атомні.
Розширення бази коштуватиме Росії 3,2 мільярда рублів на рік. Угоду укладено на термін 49 років з можливістю автоматичного продовження на 25-річні періоди.
Як повідомляв УНН, 11 грудня президент РФ Володимир Путін віддав наказ про виведення значної частини контингенту з Сирії.
При цьому заявлялося, що російські бази в Хмейміме і Тартусі продовжать функціонувати.
Водночас, за словами прес-секретаря Пентагону Адріана Ренкін-Гелловея, у США не помітили істотного виведення російських військ із Сирії.