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Росія почала формувати постійне угрупування в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Росія почала формувати постійне угрупування в сирійських містах Тартусі і Хмейміме. Про це повідомив у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

Росія почала формувати постійне угрупування в Сирії

“Минулого тижня верховний головнокомандувач затвердив структуру і штат основних пунктів базування в Тартусі і Хмейміме”, — заявив глава Міноборони на селекторній нараді.

Повідомляється, що у вівторок, 26 грудня, Рада Федерації розглянула документ, який передбачає розширення пункту матеріально-технічного забезпечення ВМФ РФ в Тартусі до повноцінної військово-морської бази.

Договір визначає порядок заходу російських військових кораблів в сирійські порти, їх реєстрації та переміщення військової техніки. Обумовлюється, що одночасно в Тартусі можуть перебувати 11 кораблів, включаючи атомні.

Розширення бази коштуватиме Росії 3,2 мільярда рублів на рік. Угоду укладено на термін 49 років з можливістю автоматичного продовження на 25-річні періоди.

Як повідомляв УНН, 11 грудня президент РФ Володимир Путін віддав наказ про виведення значної частини контингенту з Сирії.

При цьому заявлялося, що російські бази в Хмейміме і Тартусі продовжать функціонувати.

Водночас, за словами прес-секретаря Пентагону Адріана Ренкін-Гелловея, у США не помітили істотного виведення російських військ із Сирії.

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