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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия начала формировать постоянные группировки в Сирии

Киев • УНН

 • 8226 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Россия начала формировать постоянные группировки в сирийских городах Тартусе и Хмеймиме. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Россия начала формировать постоянные группировки в Сирии

"На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", - заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

Сообщается, что во вторник, 26 декабря, Совет Федерации рассмотрел документ, предусматривающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе к полноценной военно-морской базе.

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрацию и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.

Расширение базы будет стоить России 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение заключено на срок 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.

Как сообщал УНН, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии.

При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.

Однако, по словам пресс-секретаря Пентагона Адриана Рэнкин-Гелловея, в США не заметили существенного вывода российских войск из Сирии.

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