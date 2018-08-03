Росія не пускає консула до затриманого українця Чабана - МЗС

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Україна на сьогодні не має жодної відповіді від російської сторони щодо затриманого в Брянській області Російської Федерації українського громадянина Олега Чабана. Про це сьогодні сказав на брифінгу заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич, передає УНН.

"На сьогодні ми не маємо жодної відповіді від російської сторони у справі надання дозволу на відвідання консулом громадянина України", - сказав він.

За словами Кирилича, 27 червня 2018 року посольство України у РФ отримало поштове повідомлення про затримання громадянина України у Брянській області Олега Чабана.

Він наголосив, що 4 липня українське посольство звернулося до поліції у Брянській області з клопотанням підтвердити інформацію про його затримання, повідомити про причини затримання і місце його утримання.

Того ж дня українська сторона звернулася, зазначив він, до управління ФСБ для надання дозволу на відвідання Чабана, а вже 5 липня було звернення до МЗС РФ з клопотанням надати дозвіл на відвідання консулом утримуваного українця.

"19 липня за дорученням МЗС посольство звернулося втретє до МЗС РФ. Але це вже не звернення, а нота протесту з вимогою пояснити причини відмови консулу у відвіданні чи проведенні зустрічі громадянина України, який утримується у СІЗО РФ", - підкреслив він.

Нагадаємо, у МЗС заявили, що в Росії затримано й засуджено за три роки понад 2,3 тис. укранців.

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