Россия не пускает консула к задержанному украинцу Чабану - МИД

"На сегодняшний день мы не имеем никакого ответа от российской стороны по делу предоставления разрешения на посещение консулом гражданина Украины", - сказал он.

По словам Кирилича, 27 июня 2018 года посольство Украины в РФ получило почтовое сообщение о задержании гражданина Украины в Брянской области Олега Чабана.

Он отметил, что 4 июля украинское посольство обратилось в полицию в Брянской области с ходатайством подтвердить информацию о его задержании, сообщить о причинах задержания и месте его содержания.

В тот же день украинская сторона обратилась, отметил он, в управление ФСБ для предоставления разрешения на посещение Чабана, а уже 5 июля было обращение в МИД РФ с ходатайством предоставить разрешение на посещение консулом удерживаемого украинца.

"19 июля по поручению МИД посольство обратилось в третий раз в МИД РФ. Но это уже не обращение, а нота протеста с требованием объяснить причины отказа консулу в посещении или проведении встречи гражданина Украины, который удерживается в СИЗО РФ", - подчеркнул он.

Напомним, в МИД заявили, что в России задержаны и осуждены за три года более 2,3 тыс. украинцев.