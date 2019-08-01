Росія не подавала жодних ознак, що планує звільнити моряків - Волкер

“Дуже прикро, але Росія не подавала жодних ознак того, що вона планує звільнити моряків, яких вона атакувала й захопила в міжнародних водах. Усе це абсолютно незаконно, і міжнародний суд ухвалив відповідне рішення проти РФ. Однак українців і далі утримують. І поводяться з ними без жодної поваги, як це має бути щодо військових іншої країни. Їх судять у російському цивільному кримінальному суді, що абсолютно неприйнятно”, — розповів він.

Волкер констатував, що Москва вкотре затягує судовий процес, щоб утримувати їх і далі.

“Спершу розгляд мав початися у квітні, потім був липень, а тепер уже жовтень. Це неприпустимо. І це справді втрачена можливість для Росії, тому що можна було наростити динаміку в питанні обміну полоненими та встановлення миру. Вони не скористалися цим шансом, натомість і далі ставляться до моряків як до заручників”, — сказав спецпредставник.

Як повідомляв УНН, українські моряки почали знайомитися з матеріалами відкритої на них справи слідчими ФСБ РФ, дана стадія може зайняти 2-3 місяці.

Нагадаємо, 17 липня всім 24 українським морякам російський суд продовжив арешт на три місяці.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.