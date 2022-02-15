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Росія не братиме участі у консультаціях ОБСЄ щодо військового нарощування. Раніше запит на них робила Україна

Росія не братиме участі у консультаціях ОБСЄ щодо військового нарощування. Раніше запит на них робила Україна

Київ • УНН

 • 12083 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Росія не братиме участі у консультаціях за Віденським документом в ОБСЄ, запит щодо яких зробила Україна на тлі російського нарощування біля своїх кордонів. Про це заявив у вівторок російським журналістам заступник голови  МЗС РФ Олександр Грушко, пише УНН із посиланням на ТАСС.

Так, на запитання, чи братиме Москва участь у цих консультаціях, він відповів негативно.

Цитата:

"Ні, не будемо. Якщо хтось збирається в якісь політичні ігри грати - грайте, а ми все-таки серйозно ставимося до інструментів зміцнення довіри та безпеки і не дамо використати їх у непристойних цілях", - сказав заступник російського міністра.

Деталі

Окрім того, за інформацією російських ЗМІ, РФ повідомила ОБСЄ про те, що не братиме участі в консультаціях, запит на які зробила Україна.

За словами очільника делегації країни в організації, Росія "не веде військової діяльності, яка потребує повідомлення за Віденським документом".

Контекст

Росія минулого тижня не відповіла на запит України щодо пояснень стосовно військової присутності поблизу кордонів нашої держави та в окупованому Криму. Після цього було вирішено скликати засідання ОБСЄ 15 лютого.

Раніше також стало відомо, що Україна розглядає можливість у п'ятницю, 18 лютого, провести спільне засідання Постійної ради та безпекового форуму співпраці ОБСЄ через російську загрозу біля своїх кордонів.

Українські Національні Новини

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