Росія не братиме участі у консультаціях ОБСЄ щодо військового нарощування. Раніше запит на них робила Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Росія не братиме участі у консультаціях за Віденським документом в ОБСЄ, запит щодо яких зробила Україна на тлі російського нарощування біля своїх кордонів. Про це заявив у вівторок російським журналістам заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, пише УНН із посиланням на ТАСС.
Так, на запитання, чи братиме Москва участь у цих консультаціях, він відповів негативно.
Цитата:
"Ні, не будемо. Якщо хтось збирається в якісь політичні ігри грати - грайте, а ми все-таки серйозно ставимося до інструментів зміцнення довіри та безпеки і не дамо використати їх у непристойних цілях", - сказав заступник російського міністра.
Деталі
Окрім того, за інформацією російських ЗМІ, РФ повідомила ОБСЄ про те, що не братиме участі в консультаціях, запит на які зробила Україна.
За словами очільника делегації країни в організації, Росія "не веде військової діяльності, яка потребує повідомлення за Віденським документом".
Контекст
Росія минулого тижня не відповіла на запит України щодо пояснень стосовно військової присутності поблизу кордонів нашої держави та в окупованому Криму. Після цього було вирішено скликати засідання ОБСЄ 15 лютого.
Раніше також стало відомо, що Україна розглядає можливість у п'ятницю, 18 лютого, провести спільне засідання Постійної ради та безпекового форуму співпраці ОБСЄ через російську загрозу біля своїх кордонів.