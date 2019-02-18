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Roshen витратила 35 млн гривень на реконструкцію та переоснащення Кременчуцької дитячої лікарні

Roshen витратила 35 млн гривень на реконструкцію та переоснащення Кременчуцької дитячої лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. 15 лютого в Кременчуцькій лікарні відкрили нове стерилізаційне відділення та лабораторію, в рамках благодійного проекту корпорації Roshen в сфері охорони здоров’я, передає УНН. 

Бюджет створення нового стерилізаційного відділення та лабораторії, коштом Корпорації Roshen, склав 35 млн гривень. Нове відділення відповідає усім сучасним вимогам до чистих та стерильних приміщень. Відтепер лікування та операції тут будуть безпечнішими як для дітей, так і для медиків.

Ірина Пономаренко, директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської Корпорації РОШЕН:
"Допомога Кременчуцькій дитячій лікарні є послідовним кроком соціальної роботи Корпорації, оскільки в Кременчуці знаходиться одна із фабрик РОШЕН. Уже декілька років, в рамках благодійної діяльності ми допомагаємо лікарні "Охматдит" та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. В 2017році Корпорації РОШЕН відремонтувала та обладнала центральне стерилізаційне відділення лікарні "Охматдит". Ми розширюємо проект благодійної допомоги в сфері охорони здоров’я, вже в цьому році розпочинаємо масштабний проект допомоги Національному інституту раку, але й не припиняємо підтримувати і "Охматдит"."

Стерилізаційне відділення та лабораторія, які попередньо існували в лікарні, не відповідали ані потребам часу, ані сучасним стандартам знезаражування. Обладнання, яким користувалися медики було застарілим та невдовзі мали перетнути допустимий термін експлуатації.


Завдяки тому, що у новій лабораторії встановлене нове електронне обладнання, результати будуть точнішими та якіснішими. Окрім унікальної апаратури, в оновленій лабораторії раціонально продумані та організовані умови для роботи персоналу. Такий високий технологічний стандарт обладнання і комфортний рівень праці медиків мають позитивно вплинути на кінцевий результат. Адже нові можливості дозволятимуть за високими стандартами проводити аналізи та діагностику. А це, в свою чергу, впливатиме на правильність встановлення діагнозу маленьким пацієнтам.



Нове стерилізаційне відділення та лабораторія повністю оснащені сучасним обладнанням, меблями і підготовлені до початку роботи для забезпечення повної потреби лікарні.

Унікальність нового стерилізаційного блоку в тому, що брудні та чисті інструменти не пересікаються. Навіть двері між кімнатами, де проходять різні етапи очистки, промарковані. Весь процес стерилізації триває близько 2 годин. Так, до блоку потрапляє скальпель, його обробляють в мийній машині та миють в ультразвуковій мийці, після цього він заходить в механічну мийку та відправляється на парову стерилізацію.



Інформаційна довідка:
До складу Кондитерської Корпорації РОШЕН входять українські фабрики (Київська, До складу Кондитерської Корпорації РОШЕН входять українські фабрики (Київська, Бориспільська, Кременчуцька та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також Вінницький молочний завод, який забезпечує фабрики натуральною високоякісною молочною сировиною. З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво, потужності фабрики законсервовані.

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